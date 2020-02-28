Стали известны подробности взрыва СВУ в Петербурге

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Светлана Шевченко
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Инцидент произошел на улице Замшина в Калининском районе города.

По предварительной информации 5-tv.ru, причиной взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Петербурге стала попытка хозяина квартиры поджечь патроны.

Инцидент произошел на третьем этаже жилого дома на улице Замшина в Калининском районе города. В результате ЧП пострадал один человек — хозяин квартиры.

«В коридоре двухкомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок без горения по неустановленной причине. В коридоре расположен сейф с ружьем и патронами. Пострадал мужчина, 1980 года рождения», — заявили в региональном МЧС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавшего осматривают медики.

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