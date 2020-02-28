Туктамышева объяснила, почему рассталась с возлюбленным

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассталась с возлюбленным. На протяжении нескольких лет спортсмена состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным. Поклонники с интересом наблюдали за романом пары и ждали, когда избранник олимпийской чемпионки сделает ей предложение.

Однако, вопреки ожиданиям публики, влюбленные решили разойтись. Причины разрыва прокомментировала сама Туктамышева.

«Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда „черная кошка пробежала“. Так сложились обстоятельства», — цитирует фигуристку Teleprogramma.pro.

О своем состоянии после расставания спортсменка рассказывать не стала. Однако, судя по количество проектов и тренировк, в которых она принимает участие, грустить ей некогда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Туктамышева в образе учительницы сразила фанатов.