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«Только двойку не ставьте!» — Туктамышева в образе учительницы сразила фанатов

, 11:15 | Анастасия Игонина 83

Фигуристка примерила образ педагога и проверила домашнее задание у подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik

Елизавета Туктамышева порадовала поклонников неожиданным амплуа. Фигуристка выложила на своей странице в Instagram селфи в образе строгой учительницы.

На новом фото спортсменка позирует в темной водолазке с высоким горлом и черных круглых очках. Образ завершает ярко-красная помада.

«А ты подготовил сегодня домашку?» — поинтересовалась Туктамышева у подписчиков.

Instagram @liza_tuktik

Фолловеры поддержали шутку Елизаветы — в комментариях они стали отвечать на ее вопрос, как настоящие нерадивые ученики.

«Елизавета Сергеевна, только не вызывайте родителей!»

«Ой, нет, Елизавета Сергеевна! Пожалуйста, не ставьте двойку!» — написали фолловеры.

Однако части поклонников больше понравилось фото, чем сопровождающий ее текст. Пользователи принялись нахваливать внешний вид фигуристки.

«Ух, красотка какая, огонь! Для такой красоты отличником станешь!»

«Была бы такая училка — на каждом уроке бы на первой парте сидел!» — восхищены юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Туктамышева представила новую программу в дерзком образе из сексуального клипа.

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