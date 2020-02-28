Задержан подозреваемый в убийстве проститутки на съемной квартире в Москве
Тело задушенной 36-летней женщины с ножевым ранением груди было обнаружено 26 февраля в съемной квартире на Химкинском бульваре.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Подозреваемый в убийстве проститутки в съемной квартире на Химкинском бульваре в Москве задержан. Как стало известно 5-tv.ru, злоумышленником оказался 30-летний уроженец Узбекистана.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело задушенной 36-летней женщины с ножевым ранением груди обнаружила ее подруга. Лицо женщины, привязанной к стулу, было обмотано скотчем, вокруг — лужи крови. На полу рядом с погибшей валялась пачка презервативов.
В настоящее время следователи восстанавливают полную картину произошедшего. Мотивы подозреваемого выясняются.
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