Диалог певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина о кофе и логике рассмешил поклонников пары. В Instagram звезда выложила видео их беседы за завтраком, в которой она пытается понять странную привычку мужа. Пост она подписала — «Мужская душа — потемки».

«Заинька, я с тобой почти 17 лет живу и не понимаю — зачем ты заказываешь капучино, если потом снимаешь пенку? Ну, закажи просто кофе с молоком», — спрашивает Валерия.

«В кофе с молоком больше молока. А здесь меньше, но я не люблю пенку», — объясняет муж.

«Так в капучино весь смысл в пенке! А еще говорят, женская логика», — смеется певица.

«Мне так нравится», — ставит точку Пригожин.

«Нет ответа на вопрос, я поняла», — резюмирует дива.

В комментариях нашлось немало единомышленников Пригожина, которые признались, что имеют такую же привычку. Большинство поклонников посмеялось над видео и напомнило Валерии, какой у нее золотой муж.

«Какие же Вы милые и обаятельные!»

«Это очень смешно»

«Лерочка, ты будешь смеяться, но Йося не один такой — я делаю точно так же!»

«Валерия, вам встретился в жизни замечательный человек — спокойный, уравновешенный, на любой вопрос отвечает спокойно. Не муж, а золото!», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруг Валерии Иосиф Пригожин выложил в сеть интригующее совместное фото с женой, где она облачена в стильное дизайнерское платье в пол и кокетливо выставляет оголенную ножку. Муж и продюсер певицы сообщил фанатам, что подумывает о дуэте с любимой женой.