«Мужская душа — потемки» — Валерия с Пригожиным поспорили о кофе и логике
После 17 лет брака певица задалась вопросом, зачем муж заказывает капучино и снимает с него пенку.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Диалог певицы Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина о кофе и логике рассмешил поклонников пары. В Instagram звезда выложила видео их беседы за завтраком, в которой она пытается понять странную привычку мужа. Пост она подписала — «Мужская душа — потемки».
«Заинька, я с тобой почти 17 лет живу и не понимаю — зачем ты заказываешь капучино, если потом снимаешь пенку? Ну, закажи просто кофе с молоком», — спрашивает Валерия.
«В кофе с молоком больше молока. А здесь меньше, но я не люблю пенку», — объясняет муж.
«Так в капучино весь смысл в пенке! А еще говорят, женская логика», — смеется певица.
«Мне так нравится», — ставит точку Пригожин.
«Нет ответа на вопрос, я поняла», — резюмирует дива.
В комментариях нашлось немало единомышленников Пригожина, которые признались, что имеют такую же привычку. Большинство поклонников посмеялось над видео и напомнило Валерии, какой у нее золотой муж.
«Какие же Вы милые и обаятельные!»
«Это очень смешно»
«Лерочка, ты будешь смеяться, но Йося не один такой — я делаю точно так же!»
«Валерия, вам встретился в жизни замечательный человек — спокойный, уравновешенный, на любой вопрос отвечает спокойно. Не муж, а золото!», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что супруг Валерии Иосиф Пригожин выложил в сеть интригующее совместное фото с женой, где она облачена в стильное дизайнерское платье в пол и кокетливо выставляет оголенную ножку. Муж и продюсер певицы сообщил фанатам, что подумывает о дуэте с любимой женой.
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