Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен со своей женой Валерией. Певица позирует в ошеломительном платье в пол серебристого цвета с откровенным декольте и интригующим разрезом, который частично обнажил ее стройные ноги. Стильный образ дополняют грубые ботинки на шнуровке, черные очки, колье и массивный браслет.

Пригожин стоит рядом со светской львицей, положив руки в карманы. На нем — черный костюм, белая рубашка, ботинки и шляпа. Образы супругов получились настолько яркими и эффектными, что подписчики не смогли удержаться от комплиментов.

Instagram @prigozhin_iosif

Стиль фотосессии понравился и самому Пригожину.

«Глядя на этот образ, начинаю задумываться, а не записать мне дуэт с Валерией? Как думаете, справлюсь? Столько отзывов читаю комплиментарных, в личке в том числе», — обратился к фолловерам продюсер.

Идея о возможном совместном дуэте знаменитостей понравилась фанатам. Впрочем, кто-то воспринял вопрос супруга Валерии с иронией.

«Ваш дуэт будет фееричным! Не сомневайтесь даже! Дерзайте! Бесподобная пара!»

«Дуэт однозначно должен быть!»

«Насмешили!»

«Барышня и хулиган. Чудесные! Интересное решение!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия с Иосифом Пригожиным удивили поклонников дерзким образом.