«Не записать ли нам дуэт?» — Пригожин показал фото с Валерией в фееричном образе
На своей странице в Instagram продюсер опубликовал снимок, на котором позирует с женой. Наряд певицы произвел фурор в сети.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен со своей женой Валерией. Певица позирует в ошеломительном платье в пол серебристого цвета с откровенным декольте и интригующим разрезом, который частично обнажил ее стройные ноги. Стильный образ дополняют грубые ботинки на шнуровке, черные очки, колье и массивный браслет.
Пригожин стоит рядом со светской львицей, положив руки в карманы. На нем — черный костюм, белая рубашка, ботинки и шляпа. Образы супругов получились настолько яркими и эффектными, что подписчики не смогли удержаться от комплиментов.
Стиль фотосессии понравился и самому Пригожину.
«Глядя на этот образ, начинаю задумываться, а не записать мне дуэт с Валерией? Как думаете, справлюсь? Столько отзывов читаю комплиментарных, в личке в том числе», — обратился к фолловерам продюсер.
Идея о возможном совместном дуэте знаменитостей понравилась фанатам. Впрочем, кто-то воспринял вопрос супруга Валерии с иронией.
«Ваш дуэт будет фееричным! Не сомневайтесь даже! Дерзайте! Бесподобная пара!»
«Дуэт однозначно должен быть!»
«Насмешили!»
«Барышня и хулиган. Чудесные! Интересное решение!» — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валерия с Иосифом Пригожиным удивили поклонников дерзким образом.
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