Видео: Пассажирка «под чем-то» вынудила таксиста обратиться в полицию
Странно ведущая себя девушка попыталась выйти из машины на ходу, а потом завела пространный диалог и начала сыпать оскорблениями.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka, Facebook @Anatoly Smorgonskiy
Видео несколько странного поведения пассажирки такси опубликовано в сети. Девушка, будучи явно «под чем-то», попыталась на ходу выйти из машины, а потом завела пространный диалог с водителем и начала сыпать оскорблениями.
На кадрах видно, как воспитанный таксист терпеливо и вежливо уговаривает пассажирку не открывать двери во время движения. Машина в итоге останавливается посреди дороги. Мужчине кое-как удается вернуть девушку в салон и съехать с оживленной магистрали.
Таксист безуспешно пытается объяснить пассажирке, что везет ее домой к мужу, а также предупреждает, что вызовет правоохранителей. В ответ клиентка говорит ему что-то бессвязное и нецензурно оскорбляет. Остановившись неподалеку от заправки, водитель таксомотора выходит с девушкой на улицу и закрывает машину.
Когда пассажирка начала подходить к водителю и тянуть к нему руки, мужчина напомнил ей о чести и достоинстве, добавив, что вызвал стражей порядка.
Позднее, героиня ролика, увидев опубликованную в сети запись инцидента, поспешила принести таксисту извинения.
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