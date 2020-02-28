Видео: Пассажирка «под чем-то» вынудила таксиста обратиться в полицию

Видео несколько странного поведения пассажирки такси опубликовано в сети. Девушка, будучи явно «под чем-то», попыталась на ходу выйти из машины, а потом завела пространный диалог с водителем и начала сыпать оскорблениями.

На кадрах видно, как воспитанный таксист терпеливо и вежливо уговаривает пассажирку не открывать двери во время движения. Машина в итоге останавливается посреди дороги. Мужчине кое-как удается вернуть девушку в салон и съехать с оживленной магистрали.

Таксист безуспешно пытается объяснить пассажирке, что везет ее домой к мужу, а также предупреждает, что вызовет правоохранителей. В ответ клиентка говорит ему что-то бессвязное и нецензурно оскорбляет. Остановившись неподалеку от заправки, водитель таксомотора выходит с девушкой на улицу и закрывает машину.

Когда пассажирка начала подходить к водителю и тянуть к нему руки, мужчина напомнил ей о чести и достоинстве, добавив, что вызвал стражей порядка.

Позднее, героиня ролика, увидев опубликованную в сети запись инцидента, поспешила принести таксисту извинения.