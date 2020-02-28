Видео: мужчина с гранатой захватил здание суда в Одессе
Подсудимый потребовал справедливого решения по его делу в противном случае он обещал себя подорвать.
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Фото, видео: YouTube / Новости Думская, 112.ua
Неизвестный с гранатой захватил здание Приморского райсуда Одессы. Мужчина пронес опасный предмет и закрылся в будке для подсудимых в судебном зале. Вместе с ним рядом оказались работники суда.
Как уточняет газета «Думаская», мужчину привезли из СИЗО. В этот момент вместе с ним в зале находились судьи и конвоиры. Оказавшись на скамье подсудимых, он достал гранату.
«Я отсюда либо не выйду, либо выйду в пластиковом мешке, — заявил он. — Дальше я буду разговаривать только с прокурором области».
Угрожающему ответили, что прокурора для него не вызовут, но этот ответ его не устроил. Он достал смартфон и записал видеообращение.
«Я угрожаю подорвать себя гранатой в случае, если не выполнят мои требования. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», — сказал на камеру мужчина.
Как уточняется, на место происшествия направили взрывотехников, следственно-оперативную группу, кинологов и спасателей. Персонал и посетителей эвакуировали. Руководитель Главного управления национальной полиции Одесской области Олег Бех лично провел переговоры с угрожающим.
В результате опасный предмет изъяли, а «бомбиста» обезвредили. По данным одесского издания, его зовут Вячеслав Гарькавый. Мужчина обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-главы УФСИН Виктор Свиридов застрелился в зале суда.
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