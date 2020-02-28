«Слова хуже чем матерные»: Шнуров принял участие в совете по культуре в Госдуме

Словами «хуже, чем матерные», охарактеризовал ситуацию со скандалами вокруг деятелей культуры Сергей Шнуров. Лидер группы «Ленинград» принял участие в заедании общественного совета Госдумы по культуре. Перед началом мероприятия новый член петербургского отделения «Партии роста» заявил журналистам, что только что вступил в партию и в депутаты не торопится, однако возможности своего участия в парламентских выборах 2021 года не исключил.

«Я рядовой член партии. Никуда я не мечу. Я сегодня приехал на общественный совет по культуре, вот сюда и метил», — цитирует Шнурова РИА Новости.

Он также отметил, что в экономическом плане политическая деятельность приносит ему «сплошные убытки», а успеха ему хватает и без политики, поэтому надо быть «большим фантазером», чтобы заподозрить его в корысти.

Музыкант подчеркнул, что в политике собирается заниматься не внесением «ярких красок» в повестку, а практической деятельностью. Не стал молча отсиживаться и на заседании общественного совета. Как сообщила ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, обсудить на встрече планировалось «не самые удобные» вопросы, в частности, возможность защиты частной жизни деятелей культуры.

Как отметила Ямпольская, открывая заседание, в последнее время культура в России несет «достаточно серьезные репутационные издержки» и заложниками скандалов, подчас «абсолютно рукотворных» становятся творческие деятели. Она предложила подумать, как законодательно можно оградить их от бесконечных склок в средствах массовой информации и перестать втягивать население в эти бесконечные распри.

Ненормальной, но закономерной назвал такую ситуацию Сергей Шнуров. По его мнению, побороть ее невозможно, во всяком случае законодательно.

«Ситуация ненормальная, но ее не побороть. Как говорят, та же самая история Вайнштейна, история бесконечных шумих и разбирательств с большими артистами голливудскими, это… не люблю это слово, но произнесу его. Оно гораздо хуже, чем многие матерные, но тем не менее. Это мировой тренд. И ничего ты с этим не сделаешь», — заявил музыкант.

По его словам, большинство жителей существуют в виртуальной реальности и абсолютно не занимаются своей жизнью, вместо этого переживают за Петросяна и ненавидят Джигарханяна, которого еще совсем недавно любили.

«Они находятся в ситуации практически матрицы. И как это побороть, я честно говоря, не знаю… Тут если ты выходишь в медийное пространство, если ты становишься человеком, который привлекает общественное внимание, то к этому нужно быть готовым. К сожалению, это так, нужно растить собственную шкуру», — констатировал музыкант.

По его словам, законодательно с этим бороться бесперспективно, если только не сделать интернет не анонимным по китайскому образцу, но лично он, Сергей Шнуров, против таких мер.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, вступление Шнурова в партию прокомментировала Ксения Собчак, сравнив его с «беспокойной лошадью в двухкомнатной квартире».