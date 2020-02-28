Четыре российских города вошли в рейтинги лучших туристических направлений
Самым привлекательным в России путешественники считают Санкт-Петербург, расположившийся на 21 месте ТОП-35.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Orlov, /Andrey Arkusha, /Konstantin Kokoshkin, /Komsomolskaya Pravda, /Demian Stringer
Четыре российских города попали в рейтинги лучших туристических направлений 2020 года по версии пользователей сервиса TripAdvisor. Причем самым привлекательным в России путешественники считают Санкт-Петербург — он расположился на 21 строчке ТОП-35 самых популярных туристических направлений Европы. В первую очередь эксперты рекомендуют посмотреть в городе на Неве Казанский собор, познакомиться с коллекцией «Эрмитажа».
Москва оказалась на 26 месте. Там, как говорится в аннотации к рейтингу, «свойственные России контрасты проявляются особенно ярко». На 30 строчку путешественники поместили Сочи, назвав его «русской Ривьерой». Отмечаются возможность купаться в море октябре, красота Кавказских гор и лыжный курорт Красная поляна.
А Калининград возглавил номинацию Traveller’s Choice: Best of the Best-2020 как самое развивающиеся направление для путешествий, обойдя албанскую Саранду, Бейрут, Луксор и греческую Науссу.
Как сообщает пресс-служба Ассоциации туропрераторов России, в рейтинге самых популярный туристических направлений мира российских городов не оказалось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем толпы туристов из Китая едут в Мурманскую область.
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