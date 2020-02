Четыре российских города вошли в рейтинги лучших туристических направлений

Четыре российских города попали в рейтинги лучших туристических направлений 2020 года по версии пользователей сервиса TripAdvisor. Причем самым привлекательным в России путешественники считают Санкт-Петербург — он расположился на 21 строчке ТОП-35 самых популярных туристических направлений Европы. В первую очередь эксперты рекомендуют посмотреть в городе на Неве Казанский собор, познакомиться с коллекцией «Эрмитажа».

Москва оказалась на 26 месте. Там, как говорится в аннотации к рейтингу, «свойственные России контрасты проявляются особенно ярко». На 30 строчку путешественники поместили Сочи, назвав его «русской Ривьерой». Отмечаются возможность купаться в море октябре, красота Кавказских гор и лыжный курорт Красная поляна.

А Калининград возглавил номинацию Traveller’s Choice: Best of the Best-2020 как самое развивающиеся направление для путешествий, обойдя албанскую Саранду, Бейрут, Луксор и греческую Науссу.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации туропрераторов России, в рейтинге самых популярный туристических направлений мира российских городов не оказалось.

