Зачем в Мурманскую область едут тысячи туристов из Поднебесной?

В Мурманскую область за счастьем отправляются толпы китайских туристов. Именно зимой они готовы преодолеть тысячи километров, их не пугают жуткие метели, бездорожье. Все ради арктического чуда. Есть поверье, что ребенок, зачатый под северным сиянием будет избранным. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов исследовал волшебный северный путь. Подробности в репортаже.

В эти дни столицу Арктики буквально заполонили гости из Поднебесной. Только за прошлый сезон – 19 тысяч туристов. И в Мурманске лишь старт, все хотят попасть в Териберку – 120 километров направления, которое дорогой в это время года уж точно не назовешь.

Последние 40 километров до конечной точки назначения. Дороги практически не видно. Ветер очень сильный, но опытные водители знают, в какую погоду можно ехать, в какую нельзя. Вот сейчас – на грани, и тем не менее практически каждый день по этой дороге проезжают от пяти до десяти автобусов с туристами, большинство которых из Азии.

Все это, чтобы увидеть северное сияние в самой крайней северной точке России. Но ни один даже самый мощный внедорожник сейчас добраться до Баренцева моря не может. Нужен снегоход.

Попав наконец на край земли, туристы, превозмогая вьюгу и мороз, фотографируются и верят в чудо. У них поверье, что северное сияние надо увидеть.

И не просто увидеть – ходит легенда, что зачатый под арктическим сиянием ребенок будет крепок и умен. Эту красивую сказку, конечно, активно поддерживают местные жители. Влад ради китайских туристов даже институт бросил.

«Кто воспользовался моментом, тот да, зарабатывает», – рассказывает водитель снегохода Влад.

Об арктическом чуде заговорили по всему миру. Местные жители, которых в Териберке всего-то шестьсот, уже третий год спорят – нужны им такие гости или нет.

«Они готовят эту селедку, которая по ночам воняет, с рисом. Во всех квартирах, во всех домах. Они очень много снимают», – говорит житель села Териберка Владимир Иванов.

Однако, сами китайцы о традиции укрепления Арктикой поднебесного генофонда ничего не знают.

«Я никогда не слышал о такой традиции. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Я сам еще ребенок, и я просто счастлив здесь!», – говорит турист из Китая.

Откуда взялась эта байка, теперь выяснить невозможно. Китайцы отнекиваются, местные – валят на китайцев.

«Это было придумано китайскими туроператорами для такого маркетингового прекрасного внедрения в умы китайской публики», – комментирует председатель ассоциации гидов Мурманской области Владимир Онацкий.

Реальных объяснений туристического бума в Мурманской области два. Первое – рациональное.

«Здесь просто дешево для нас. Если вы поедете смотреть северное сияние в Норвегию или Финляндию, это будет гораздо дороже», – объясняет туристка из Китая Ли Джун.

А второе – очевидное. В суровую красоту русского Севера невозможно не влюбиться.

«Это фантастика! Это совсем не похоже на то, что я видела в Китае!» – восторгается туристка из Китая Дон Ю Дан.

«Здесь люди очень добрые. И здесь место очень красивое», – вторит ей турист из Мьянмы Вэй Энхей.

Главная же проблема сегодня в том, что вслед за китайским туристами всегда приходят их соотечественники-бизнесмены.

«Мы боимся очень сильно. Потому что в определенный момент может придется все продать и уйти. Не зарабатывать ни на чем, потому что у них свои туристы, свои автобусы, свои гостиницы будут, а мы будем просто обслуживающим персоналом», – рассказывает о своих опасениях руководитель туристического агентства Олег Теребенин.

Мурманские гиды уже придумали, чем ответить своим партнерам из Поднебесной. Чтобы повысить приток туристов в полярный день – готовы привлечь даже Конфуция, который говорил, что смотреть на сияние совсем не обязательно, достаточно ночью увидеть Солнце.

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