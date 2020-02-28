В Москве задержан известный пластический хирург Сергей Морозов

Известный пластический хирург Сергей Морозов задержан в Москве по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время в Мещанском саду столицы избирается мера пресечения. Задержан он был накануне в Северной столице.

По данным RT, в полицию обратилась одна из пострадавших от рук хирурга. Софья Тимакова пришла в клинику, где ей провели операцию по ринопластике. В результате у девушки поврежден нос. Тимашкова обратилась с заявлением в полицию.

Морозову грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. По некоторым данным, принимал пациентов в московской клинике «Меланж», на которую часто жаловались недовольные пациенты. Медучреждение после каждого случая меняло юридический адрес.

История с вышеуказанной клиникой началась еще в 2018 году, когда стала поступать информация о смерти пациенток. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почти два года после операции в «Меланж» умерла известный биржевой трейдер Наталья Орлова. В свою очередь в Росздравнадзоре заявили, что основной причиной смертельных случаев в клинике было инфицирование.