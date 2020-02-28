Игорь Крутой поделился с подписчиками в Instagram архивными кадрами с презентации песни Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон». На видео — сам композитор, примадонна, ее возлюбленный Филипп Киркоров в окружении родственников и друзей.

«У меня были длинные волосы и намного больший вес. <…> Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности», — подписал ролик композитор.

Instagram @igorkrutoy65

Он отметил, что за четверть века его песню «Любовь, похожая на сон» исполняли не раз. Однако первой это сделала именно Пугачева, благодаря которой композиция полюбилась народу.

Увидев архивные кадры, певец и композитор Игорь Николаев признался, что это было жуткое, но вместе с тем прекрасное время. Фанаты же подметили: с годами артисты стали выглядеть в разы лучше. Особенно, примадонна.

«Дорогой маэстро, где вы достаете молодильные яблоки?!»

«С каждым годом все моложе и креативнее!»

«Совсем на себя не похожи!»

«Вы сейчас моложе выглядите, чем 25 лет назад. Особенно Алла!» — писали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru стало известно, кто продолжит династию Игоря Крутого.