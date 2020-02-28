Федор Смолов остался без компенсации за разбитый BMW
В октябре 2019 суд обязал страховую компанию выплатить футболисту почти восемь миллионов рублей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Федор Смолов остался без компенсации за разбитый летом 2018 года в Краснодаре автомобиль BMW M5. Мосгорсуд отменил решение суда предыдущей инстанции о взыскании со страховой компании в пользу футболиста почти восьми миллионов рублей. Кроме того, Смолов обязан теперь выплатить страховщикам три тысячи рублей за понесенные ими судебные расходы. Как сообщает РИА Новости, заседание суда состоялось еще в конце января, однако известно об этом стало только сейчас.
Ранее 5-tv.ru писал, что в присужденную в октябре 2019 года нападающему «Локомотива» сумму входила компенсация за ремонт спорткара (более шести миллионов), за утрату товарной стоимости (один миллион), неустойка (124,5 тысячи), штраф (300 тысяч) и государственные пошлины (33,4 тысячи).
ДТП имело место 1 августа 2018 года в Краснодаре. Не справившись с управлением, футболист врезался в ограждение. При этом место аварии он покинул. Позже, признав свою вину, спортсмен возместил городу ущерб. Краснодарский суд лишил тогда Смолова права управлять автомобилем на год.
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