За что Смолову присудили почти шесть миллионов рублей после ДТП в Краснодаре

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов отсудил у страховой компании почти шесть миллионов рублей за разбитый им автомобиль премиум-класса BMW, за рулем которого он протаранил дорожные ограждения в Краснодаре 1 августа 2018 года.

Смолов обратился в суд с иском в августе этого года. По информации 5-tv.ru, в названые шесть миллионов входит оплата ремонта (четыре миллиона), утрата товарной стоимости (один миллион), неустойка (124,5 тысячи), штраф (300 тысяч), государственные пошлины (33,4 тысячи).

Между тем год назад звезда российского футбола признал свою вину в ДТП. Примечательно, что на момент аварии он бросил свой автомобиль на Ставропольской улице, где произошло ЧП, а сам сбежал. Однако на следующий день явился в ГИБДД с повинной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федор Смолов вернулся в сборную России.