Актриса Лукерья Ильяшенко в беседе с корреспондентом издания «Собеседник» призналась: было время, когда ей приписывали роман с Павлом Прилучным. Тогда поклонницы актера по-настоящему возненавидели Ильяшенко и даже желали ей смерти.

«В какой-то момент он запостил наше общее селфи. На следующий день началось. Мне писали невменяемые — мы наведем на тебя порчу, мы тебя убьем! Это просто сатанячий бред», — рассказала Лукерья.

Девушка заверила: у нее никогда не было отношений с Павлом. Они лишь изредка пересекались на съемках и не более того. Кроме того, актриса выразила искреннюю надежду, что семья Прилучных воссоединится. По словам Лукерьи, ей очень жаль, что отношения знаменитой пары дошли до разрыва.

Слухи о романе коллег по цеху появились после их съемок в фильме «Призрак». Совместная работа актеров проходила в тот момент, когда пресса активно писала о конфликте Прилучного с супругой.

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Ранее 5-tv.ru сообщил, что после расставания с Муцениеце Павел Прилучный уехал с сыном в Петербург.