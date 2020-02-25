Прилучный после расставания с Муцениеце уехал с сыном на съемки в Петербург
Снимок со съемочной площадки выложил наследник Прилучного в социальной сети.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Фото, видео: Instagram @bugevuge
Российский актер Павел Прилучный, который накануне заявил о разводе с женой Агатой Муцениеце, увез старшего сына Тимофея на съемки в Петербург. Артист разместил фото и видео в сторис на своей странице в Instagram, как вместе с наследником они проводят свободное время.
Известно, что Павел Прилучный в эти дни снимается в картине режиссера Тимура Бекмамбетова. По сюжету, он играет летчика Михаила Девятаева, сумевшего сбежать из фашистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике. В личном аккаунте семилетнего Тимофея появилось фото со съемочной площадки.
«Сегодня Папа был за штурвалом, это было круто», — написал мальчик.
Поклонники восхитились совместным снимком и написали комплименты под публикацией Тимофея.
«Ну что, прям крутые парни! И, судя по всему, Тимон просто счастлив!»;
«Красавцы»;
«Вы с папой такие клевые», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие скандалы бушевали вокруг звездной пары — Прилучного и Муцениеце.
Нашли ошибку?