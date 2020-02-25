Прилучный после расставания с Муцениеце уехал с сыном на съемки в Петербург

Российский актер Павел Прилучный, который накануне заявил о разводе с женой Агатой Муцениеце, увез старшего сына Тимофея на съемки в Петербург. Артист разместил фото и видео в сторис на своей странице в Instagram, как вместе с наследником они проводят свободное время.

Известно, что Павел Прилучный в эти дни снимается в картине режиссера Тимура Бекмамбетова. По сюжету, он играет летчика Михаила Девятаева, сумевшего сбежать из фашистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике. В личном аккаунте семилетнего Тимофея появилось фото со съемочной площадки.

«Сегодня Папа был за штурвалом, это было круто», — написал мальчик.

Instagram @timofeipriluchnyi

Поклонники восхитились совместным снимком и написали комплименты под публикацией Тимофея.

«Ну что, прям крутые парни! И, судя по всему, Тимон просто счастлив!»;

«Красавцы»;

«Вы с папой такие клевые», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие скандалы бушевали вокруг звездной пары — Прилучного и Муцениеце.