Названа предварительная причина гибели людей в московской бане на Коломенском проезде. Как стало известно 5-tv.ru, два человека скончались, захлебнувшись водой. Прибывшим на место медикам их не удалось откачать.

Компания из 18 человек собралась в комплексе, чтобы отметить день рождения известного инстаблогера Екатерины Диденко. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Компания-производитель обещала незабываемое шоу, однако в результате праздник закончился трагедией. Из-за химической реакции в воде произошло обильное задымление — двоим людям, находившимся в бассейне выжить не удалось. Еще пятеро после вечеринки госпитализированы.

По неподтвержденной пока информации, в тяжелом состоянии находится супруг Диденко, который вместе с ней организовывал праздник. Врачи борются за его жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту происшествия в банном комплексе Москвы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ).