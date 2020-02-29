Названа предварительная причина гибели людей в московской бане
Во время вечеринки компания молодых людей засыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате, по предварительным данным, два человека погибли и еще пятеро пострадали.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Сиденков
Названа предварительная причина гибели людей в московской бане на Коломенском проезде. Как стало известно 5-tv.ru, два человека скончались, захлебнувшись водой. Прибывшим на место медикам их не удалось откачать.
Компания из 18 человек собралась в комплексе, чтобы отметить день рождения известного инстаблогера Екатерины Диденко. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Компания-производитель обещала незабываемое шоу, однако в результате праздник закончился трагедией. Из-за химической реакции в воде произошло обильное задымление — двоим людям, находившимся в бассейне выжить не удалось. Еще пятеро после вечеринки госпитализированы.
По неподтвержденной пока информации, в тяжелом состоянии находится супруг Диденко, который вместе с ней организовывал праздник. Врачи борются за его жизнь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту происшествия в банном комплексе Москвы возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ).
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