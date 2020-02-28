Очевидцы рассказали подробности спасения людей после ЧП в московской бане

Очевидцы рассказали подробности ЧП в одной из бань на юге Москвы, в результате которой скончались два человека. 5-tv.ru публикует комментарии людей.

«Сидит плачет, рыдает женщина, молодая, лет 30. Очень сильно плачет, я не знаю, что случилось, правда. Я спрашивала: „Что случилось?“ Она очень сильно плачет», — рассказала очевидица.

Она добавила, что рядом с плачущей было много полицейских. Они пытались опросить ее, а также других людей, оказавшихся поблизости.

«Я пришел сначала были пожарные, выходили из помещения — много пожарных выходило. Потом была милиция, и, наверное, минут через десять вынесли человека в тяжелом состоянии на носилках, увезли на скорой», — сообщил мужчина по имени Сергей.

По его словам, пострадавший был без одежды. Разглядеть человека подробно не удалось, так как было темно, и медики работали быстро.

«Груша на лице была, которой воздух накачивают. Дышал ли сам не знаю, но грушу видел», — сказал очевидец, уточнив, что описываемые им события произошли примерно в 21:20.

Как сообщал 5-tv.ru, ЧП в бане произошло на праздновании дня рождения известного блогера Екатерины Диденко. Гостей она пригласила в баню — во время вечеринки молодые люди засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. Производителем оказалась неизвестная компания, обещавшая незабываемое шоу. В результате химической реакции вещества с водой два человека, однако некоторые СМИ сообщают о трех жертвах. Еще пятеро пострадали. Уже опубликован их список.