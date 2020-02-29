Бастрыкин поручил разобраться в деле с гибелью людей в московской бане

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главка СК РФ по Москве взять расследование дела о гибели людей в бане на юге Москвы под личный контроль. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 28 февраля в банном комплексе на Коломенском проезде. Здесь отдыхала компания из 18 человек.

«В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей погибли на месте происшествия, еще один находится в больнице в тяжелом состоянии, ему проводятся реанимационные мероприятия», — сообщили в СК, добавив, что еще несколько человек пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть третья статьи 109 УК РФ). Следователи продолжают работать на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства трагедии.

Как сообщал 5-tv.ru, два человека погибли и пятеро пострадали в результате засыпания в бассейн сухого льда от фирмы, которая обещала незабываемое шоу. В бане компания людей собралась на празднование дня рождения блогера Екатерины Диденко.