«Неправдоподобно»: эксперты прокомментировали гибель людей в московской бане

Люди вряд ли могли скончаться в бане на юге Москвы в результате засыпания сухого льда в бассейн с водой. Об этом 5-tv.ru сообщили эксперты.

«Сухим льдом отравиться невозможно. <…>Жидким азотом тоже невозможно отравиться. Понимаете, какая штука: воздух на 80% состоит из азота. Вы, когда его вдыхаете и выдыхаете, отравляетесь? Больше чем в воздухе, вы азота мало где получите. Единственный способ отравиться жидким азотом или углекислым газом — это запихнуть себя в газовую камеру, где ничего, кроме них, нет», — сказал химик Артем Органов.

По его словам, углекислый газ и азот — «абсолютно безвредные вещества». Отравиться ими невозможно, но можно задохнуться от нехватки кислорода. Правда, и этот сценарий специалист считает маловероятным.

«Мне очень сложно комментировать, потому что-то, что я слышу, — неправдоподобно», — подытожил эксперт.

Схожую точку зрения выразил его коллега Сергей Белков. По его мнению, от засыпания сухого льда в бассейн отдыхающие могли только задохнуться.

«При взаимодействии воды с сухим льдом просто углекислый газ выделяется, и дышать (становится — Прим. ред.) нечем. Вот и все», — сказал химик.

Он добавил, что не понимает, откуда могли взяться химические ожоги. Эксперт признался, что еще не до конца разобрался в истории.

Как сообщал 5-tv.ru, вечером 28 февраля в бане на юге Москвы отмечала день рождения известный блогер Екатерина Диденко. Во время вечеринки компания молодых людей засыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. Компания-производитель обещала незабываемое шоу. В результате химической реакции погибли два человека, пятеро пострадали. По неповрежденной информации, скончались трое, а пострадали четверо.