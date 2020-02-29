Гей-порно показали на здании районной администрации в Приморье во время Масленицы

Весьма «нетрадиционно» отпраздновали Масленицу жители поселка Михайловка в Приморском крае. Во время массовых гуляний на фасаде здания районной администрации вместо обычного праздничного ролика неожиданно появилось гей-порно.

Стоит отметить, что во время инцидента на площади, где отмечали Масленицу, находилось много детей. Ситуацию прокомментировали в администрации Михайловского района.

«По предварительной информации, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. <…> Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», — сказали в учреждении.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится проверка.

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