Гей-порно показали на здании районной администрации в Приморье во время Масленицы
На площади в этот момент находилось множество детей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Весьма «нетрадиционно» отпраздновали Масленицу жители поселка Михайловка в Приморском крае. Во время массовых гуляний на фасаде здания районной администрации вместо обычного праздничного ролика неожиданно появилось гей-порно.
Стоит отметить, что во время инцидента на площади, где отмечали Масленицу, находилось много детей. Ситуацию прокомментировали в администрации Михайловского района.
«По предварительной информации, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик. <…> Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», — сказали в учреждении.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разгоряченная алкоголем жительница Приморья эротично «овладела» алкотестером.
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