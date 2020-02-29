Ничем не примечательная на первый взгляд «девушка в розовом», скандалистка и драчунья выходит замуж за премьер-министра Великобритании: Борис Джонсон объявил о помолвке с 31-летней Кэрри Саймондс и ее беременности.

Эта новость по-настоящему шокировала общественность. Особенно, жителей Великобритании. Тот день, когда Кэрри впервые появилась на публике в качестве подруги политика они запомнят навсегда.

Утром 24 июля 2019 года 55-летний Борис Джонсон произносил речь, стоя на пороге резиденции на Даунинг-стрит. Недавно вступивший в свои обязанности премьер-министр рассказывал присутствующим о прекрасном будущем его страны, о том, что намерен сделать, будучи на своем посту. Среди галантных и одетых с иголочки гостей мероприятия нельзя было не заметить девушку в ярко-розовом платье с цветочным узором и длинными светлыми волосами. Это была она — популярный в стране пиар-специалист и экс-глава пресс-департамента Консервативной партии Кэрри Саймондс.

Внешность Кэрри всегда вызывала массу вопросов. Многие настаивали: девушка не похожа на светскую даму. Казалось, она недавно работала на ферме и вдруг, случайно, оказалась рядом с первым лицом государства. Однако более всего англичан возмущало истеричное поведение избранницы Джонсона.

Так, например, незадолго до совместного выхода в свет и назначения Бориса на должность пара устроила настоящую драку. Соседи Бориса Джонсона услышали, что из его квартиры доносятся крики и хлопки. Кэрри кричала: «Отстань от меня», «Убирайся из моей квартиры». Вероятно, влюбленные просто выясняли отношения, однако перепуганные англичане на всякий случай решили вызвать полицию. Сам политик никак не прокомментировал случившееся.

Кроме того, 24 июля того же года произошла еще одна вопиющая ситуация. Возлюбленная новоиспеченного премьер-министра осталась сидеть в машине, пока Борис пошел на личную встречу к королеве Елизавете II. Тогда многие сочли поведение Кэрри неадекватным и недостойным, но были те, кто уверял: эта женщина точно знает, чего хочет и обязательно добьется своего.

Что ж, сегодняшнее заявление Бориса Джонсона лишь подтверждает эту теорию.

К слову, в 1987 году Борис Джонсон женился на Аллегре Мостин-Оуэн, брак просуществовал шесть лет и был расторгнут в 1993 году. В том же году Джонсон женился на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. У них родилось четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор. В 2009 году родилась его внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

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