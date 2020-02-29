Борис Джонсон объявил о помолвке и пополнении в семье

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его возлюбленная Кэрри Саймондс объявили о помолвке и рождении ребенка летом этого года.

О счастливом событии сообщает BBC. К слову, Джонсон и Саймондс стали первой парой, которая въехала на Даунинг-стрит не будучи официально женатыми.

К слову, влюбленные удивили королевство не только нарушением традиций, но и громкими скандалами. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, страсти между ними кипели нешуточные. Возможно, на обстановку дома влияло волнение Джонсона, который активно в этот момент занимался предвыборной кампанией и готовился занять пост премьер-министра. Но в один прекрасный день соседи вызвали к их дому полицию, так как Джонсон и Саймондс подрались и сильно шумели.