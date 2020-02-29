«Плохо…»: Блогер Катерина Диденко о своем самочувствии после ЧП с сухим льдом
Также женщина рассказала о состоянии одного из пострадавших во время инцидента на ее дне рождения.
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Известная инстаблогер Катерина Диденко в беседе с 5-tv.ru рассказала о своем самочувствии после ЧП с сухим льдом в бассейне московской бани. Торопясь к ожидающей машине такси, помимо прочего, женщина поведала о состоянии одного из пострадавших во время инцидента в бассейне.
«Я не знаю… Я разговаривала только с одним человеком, который был в реанимации. Он в сознании, он говорит… Я плохо…», — сказала Катерина Диденко.
От дальнейших комментариев блогер отказалась, аргументируя тем, что очень торопится.
Вечером 28 февраля Катерина Диденко праздновала день рождения в компании из 18 человек в банном комплексе Москвы. В разгар вечеринки компания высыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли сознание в воде. Двое человек погибли на месте, муж Диденко скончался в больнице. Еще несколько гостей получили химические ожоги.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики Катерины Диденко затравили ее после трагедии в бассейне Москвы.
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