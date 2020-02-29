Подписчики Катерины Диденко затравили ее после трагедии в бассейне Москвы

Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли несколько человек, в том числе, и ее супруг Валентин.

Instagram @didenko.katerina

Сразу после трагедии пользователи сети начали оставлять в Instagram-профиле женщины, называющей себя «аптечным ревизорро», оскорбительные комментарии. Подписчики Катерины недоумевали, почему эксперт, рассказывающая об аптечных лекарствах, не знала об опасных свойствах сухого льда.

«Еще раз убеждаюсь в ТУПОСТИ блогеров!»

«Горе-провизор не знала о свойствах сухого льда?!»

«Пусть теперь живет с сознанием того, что своей беспечностью и попустительским отношением угробила двух человек», — писали озлобленные пользователи.

Правда, среди прочих нашлись и те, кто вступился за молодую вдову.

«Уважаемые, держите себя в руках!»

«Погибли люди!!! Какая разница сейчас, что она блогер и что провизор?» — вступали они в дискуссию.

Несколько часов назад Диденко выложила сторис в Instagram, где сообщила о гибели мужа и двух друзей и попросила оказать ей психологическую помощь. Кроме того, Катерина призналась: она не знает, как рассказать детям о смерти папы.

Вечером 28 февраля Катерина Диденко праздновала день рождения в компании из 18 человек в банном комплексе Москвы. В разгар вечеринки компания высыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало быстро заполняться дымом. Находившиеся в бассейне начали задыхаться и потеряли создание в воде. Двое человек погибли на месте, муж Диденко скончался в больнице. Еще несколько гостей получили химические ожоги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему химики не уверены, что гости Катерины Диденко могли скончаться от отравления сухим льдом.