Передовая общественность и неудобная правда

Уважаемые зрители! Уходящая неделя хотя и была короткой, но по плотности скандалов в этом году пока — однозначно на первом месте.

Из скандалов самыми выдающимися были два. Первый настиг оппозиционную общественность обеих столиц. Она начала было крутить новый перспективный протест вокруг так называемого «Дела Сети» — а ей жестоко помешали.

Напомним, что это за дело: в Пензе и Питере органы взяли организацию анархистов — так называемую «Сеть», готовившую теракты. Суд посадил всех надолго. Передовая общественность заявила, что мальчиков пытали и дело сфабриковано. Пошли массовые пикеты.

И тут очень оппозиционное (и даже гнездящееся в Латвии) издание «Медуза» выкатило большой текст. Из которого следует, что эти самые мальчики из «Сети» — кстати, мальчикам в среднем под тридцатник — торговали наркотиками. А еще, по признаниям, убили и закопали своих подельников, юношу и девушку, испугавшись, что те их сдадут.

Так вот, после публикации поднялся дикий вой. Правозащитники обвиняют «Медузу» в том, что она предала дело протестов, опубликовав такие неуместные гадости, пусть даже и правдивые.

Второй скандал тоже, как ни странно, связан с Прибалтикой. С прошлого года в стране Эстонии, скрываясь от путинского режима, жил айтишник по фамилии Литреев, бывший сотрудник фонда Навального. В прошлом году, на волне попыток устроить беспорядки, Литреев создавал веб-проекты для запугивания полицейских, чтобы те не смели трогать протестующих на митингах.

«Наша основная задача — ничего не забыть и не простить. Никто не уйдет безнаказанным», — обещал Литреев.

И его в чатах его проекта публиковались фото силовиков, действовавших на митингах. В том числе с женами и маленькими детьми. Да, так вот. Человек, который все это устроил и весь прямо сбежал от режима в Эстонию, зимой 2020 года списался с какой-то девочкой из Екатеринбурга и помчался к ней на встречу. А чтобы встреча прошла веселее и энергичней — купил, уже в Ебурге, две таблетки МДМА и засунул себе в носок. По пути на секс был взят с поличным и во всем признался.

Что объединяет эти два скандала? Нет, не лицемерие. Мы не будем сейчас говорить ну как же, борцы со злом сами такие плохие. Это часто бывает. Все иногда лицемерят. Нет, эти два скандала объединяет просто зашкаливающий боевой наивняк оппозиционной общественности.

Этот эстонский герой-любовник, видимо, был жутко удивлен, узнав, что охотник на российских силовиков оказывается, не может спокойно приехать в Россию и закупиться наркотой. А правозащитники, впрягавшиеся за «мальчиков из Сети», ужасно обиделись не из-за того, что они, идиоты, полезли по глупости защищать барыг и убийц. И не из-за того, что «мальчиков из Сети» подставили — плевать им на мальчиков. Правозащитников оскорбило то, что оказывается, даже самое эмигрантское и оппозиционное издание «Медуза», если что, может быть легко поставлено в позу сотрудничества со следствием. И опубликовать правду, которую публиковать, конечно, совсем не хотело.

Все эти люди так долго изображали наше государство слабым, беззубым и беспомощным — что, кажется, сами начали себе верить. И эти люди, заметим, каждые шесть лет начинают вопить «мы здесь власть». Нет. Власть — это все-таки для взрослых.