Владимир Путин в Пскове возложил цветы к памятнику 6-й роты

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику воинов шестой парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками.

Памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня трагедии проходят в Пскове. К памятнику воинов парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии президент возложил букет красных роз.

После этого глава государства посетил часовню святого великомученика и Победоносца Георгия, которая расположена на территории 76-й воздушно-десантной дивизии. Он присутствовал на поминальной службе по погибшим десантникам.

Как сообщал 5-tv.ru, 84 десантника шестой роты ВДВ погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Они вступили в бой с двумя с половиной тысячами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Сражения продлились с 29 февраля по 1 марта. Девяносто военнослужащих пытались запугать, подкупить, но они остались верны долгу.