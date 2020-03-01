Владимир Путин в Пскове возложил цветы к памятнику 6-й роты
Президент почтил память 84 десантников, погибших в неравном бою против двух с половиной тысяч хорошо подготовленных боевиков.
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Фото, видео: ТАСС/Метцель Михаил, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику воинов шестой парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками.
Памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня трагедии проходят в Пскове. К памятнику воинов парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии президент возложил букет красных роз.
После этого глава государства посетил часовню святого великомученика и Победоносца Георгия, которая расположена на территории 76-й воздушно-десантной дивизии. Он присутствовал на поминальной службе по погибшим десантникам.
Как сообщал 5-tv.ru, 84 десантника шестой роты ВДВ погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни. Они вступили в бой с двумя с половиной тысячами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Сражения продлились с 29 февраля по 1 марта. Девяносто военнослужащих пытались запугать, подкупить, но они остались верны долгу.
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