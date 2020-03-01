Бессмертный подвиг: в России вспоминают бойцов легендарной шестой роты ВДВ

Яростные атаки террористов десантники сдерживали почти сутки. Их накрывали шквальным огнем, пытались запугать, подкупить, но они остались верны долгу.

84 солдата погибли, шестеро выжили. Только за один бой 22 человека стали героями России, 21 — посмертно. Это были молодые парни, большинство из которых не нюхали пороху, но никто из них не дрогнул, не сдался и не предал. Кто бы что не говорил, но есть в русском генотипе тот самый ген подвига. Мы знаем это из истории.

Возьмите Великую Отечественную и Афганскую войны, две Чеченские кампании и операцию в Сирии. И каждый раз, глядя смерти в лицо, российский солдат делает единственно верный выбор, он сражается за Родину, даже ценой собственной жизни. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов продолжит.

«Буду заканчивать свое письмо. Писать больше нечего. Пока. Но я надеюсь, что я еще напишу».

Он больше не напишет ни строчки. Очень личные письма родным героя России Сергея Василева уже давно стали летописью истории великого подвига. Сегодня Сергей смотрит только с пожелтевших фотографий. Вот школьник с непослушными взъерошенными волосами. Десять лет до того самого боя. Вот веселый, беззаботный парень с гитарой — осталось три года. И вот рядовой срочной службы Василев в Чечне — через пару месяцев он в составе шестой роты выступит на задание, ставшее последним.

«Брат всегда сильный человек, моральный, духовный, не знаю, ну вот всегда такой. Душа компании», — рассказывает брат Героя России Сергея Василева Виталий Василев.

Роман Ердяков тоже с детства выделялся среди сверстников. Еще в школе его приметил тренер по хоккею — решительный, высокий, спортивный с молниеносной реакцией, он защищал ворота школьной команды. Его приводили и будут приводить в пример.

«Я не ходила на похороны по той причине, что у меня тоже мальчик и он собирался на службу в армию. Я сыну своему сказала — лучше быть матерью героя, чем матерью подонка, поэтому если суждено тебе погибнуть, ты должен погибнуть достойно», — говорит заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ 45 Ольга Боброва.

Их имена навсегда вошли в историю. Рота бессмертная. Не сдавшаяся, а значит — не побежденная. В феврале 2000-го федеральные войска блокируют в Аргунском ущелье боевиков Хаттаба. Террористы планируют вырваться и скрыться в Дагестане. 90 десантников выдвигаются на высоту 776, задача — ее занять, обустроить там опорный пункт.

«С подхода к этой высоте — получилось внезапное боестолкновение. Сначала в боестолкновение вступили разведчики. Отошли к основным силам, и основные силы вступили в бой», — рассказал гвардии подполковник ВДВ Андрей Хромушин.

Девяносто солдат и офицеров держали оборону на высоте неподалеку от селения Улус-Керт почти сутки. Отбивали атаку за атакой осатаневших боевиков. Те чувствовали за собой казалось неоспоримое численное преимущество, но никак не могли подступиться к вершине, и оттого бандиты с каждым разом зверели все сильнее. Они уже потеряли порядка 500 человек, а наверху еще стояли русские десантники.

«Как вели себя. Ну у нас есть один очень простой факт — ноль пленных. Смерть нескольких человек не помню семь или восемь, по-моему, десантников наступила в результате очень характерной травмы — отрыв правой кисти — осколочные ранения», — отмечает историк Евгений Норин.

На редких архивных кадрах — те, кто выжил в той бойне. Вчерашние юнцы с почерневшими от пороха руками — прикуривают сигареты, едва сдерживая дрожь, — всего за ночь они пережили и увидели слишком много.

«Боевики предлагали сдаться. Кричали „русские, сдавайтесь“. Но мы на такое не поддались!» — говорил гвардии рядовой шестой роты Роман Христолюбов.

Авиация в тот никак не могла помочь — горы окутал саван тумана. В Аргунское ущелье Хаттаб привел остатки своей армии, закаленных наемников, самых остервенелых. После нескольких попыток штурма, когда уже полегла почти вся рота, боевики смогли прорваться на высоту, здесь они окончательно сошли с ума. Раненых десантников добивали с особой жестокостью. В нескольких метрах еще пытались отстреливаться последние защитники высоты. Среди них был капитан Виктор Романов, которой ценой жизни спас сослуживцев.

«Романов нам… он вроде хотел кинуть рожок, который зарядил полностью. И смотрит мы уже вдвоем… втроем остались. Остальные уже ребята тоже были уже без сознания, раненные тяжело. Он заряжает рожок, смотрит на меня. Говорит: уходите вниз по оврагу, расскажете, как это было. Потому что, некому больше. Вот эти такие слова, они пролетели настолько мгновенно. Я сначала сказал: «Нет, мы не уйдем». Он крикнул: «Я приказываю! Уходите по оврагу!» — рассказал герой Российской Федераций Александр Супонинский.

Эта готовность к самопожертвованию, стойкость, преданность отчизне — та отличительная черта русского солдата, которую тогда не могли понять никто за пределами России. Вместо беспримерного мужества говорили о бессмысленных жертвах. И сегодня лишь единицы осознают почему мы так сражаемся.

2016 год. Сирия. Окрестности Пальмиры. Старший лейтенант Александр Прохоренко в тылу врага передавал координаты местонахождения боевиков, для авиаударов. Террористы смогли его окружить, а он принял единственное возможное для него решение — вызвал огонь на себя. Погиб, не сдавшись. Он знал, как 16 лет назад сразились Псковские десантники. Наверняка знал об их несгибаемой стойкости и лейтенант Нурбагандов, его захватили террористы и под дулом пистолета заставляли отречься от присяги, и призвать сослуживцев прекратить борьбу с террором. Его хладнокровное «работайте, братья!» звучит сегодня как завет, забыть который — просто нельзя.

Ольга Филипова часто приходит на могилу мужа. За два года как в Сирии сбили самолет Романа Филипова — легче не стало. Боль не утихла, да и едва ли когда-то утихнет. Герой России подорвал себя гранатой после короткого, но ожесточенного боя. Его последние слова: «Это вам за пацанов» и не только тех, кто сложил голову в борьбе с ИГ*, а за всех кто погиб спасая родину от терроризма.

«Он безумно любил небо, свой самолет. Он говорил, ты же понимаешь, я не смогу без полетов», — вспоминает вдова Героя России Романа Филипова Ольга Филипова.

В России хранят память о каждом. Заботливо оберегаемый поклонный крест у села Улус-Керт — это меньше, что могло сделать государство, чтобы вписать имена шестой роты в вечность. Эти гранитные и бронзовые символы памяти, посвященные их подвигу, высятся в разных городах нашей большой страны. Они стали появляться еще в начале 2000-х. Но гораздо важнее — память живая. Каждый вздох, каждое слово, прилетевших в Чечню почтить их подвиг, и сегодня, спустя двадцать лет, дышат любовью и благодарностью.

«Сердце, сердце стучит по этому мальчишке! Вот какой он был — какой стал. Сердце! Запомним героев на век! Мы русский народ — крепкий. Мы брали пример с дедов, и дети наши брали пример с дедов!» — говорит мать Героя России Александра Комягина Татьяна Комягина.

В России — как нигде в мире вот уж точно — «нет семьи такой, где не памятен свой герой». Великая Отечественная затронула нас всех, и сегодня живы еще те, кто освободил мир от фашизма. Об их подвигах узнали не только по книгам. Солдаты Великой Отечественной стали примером для солдат уже новой страны. Ведь, у героизма нет временных и исторических рамок.

* — запрещенная на территории РФ организация