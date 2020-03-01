«Горячая мама»: Эшли Грэм покорила фанатов откровенным фото на четвертом месяце
Модель plus-size выложила в Instagram фото, на котором запечатлена в красивом нижнем белье.
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Фото, видео: Instagram @ashleygraham
Эшли Грэм выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена в красивом нижнем белье. Модель plus-size уточнила, что находилась во время фотосессии на четвертом месяце беременности.
«Попробуйте скрыть, что вы на четвертом месяце беременности во время фотосессии в нижнем белье», — подписала снимок Эшли.
На фотографии она сидит на полу, облокотившись одной рукой на журнальный столик. На Грэм надето только нижнее белье светло-сиреневого цвета. Ничто не выдает беременности модели.
В комментариях фанаты восхищаются красотой Эшли Грэм и делают комплименты ее сексуальности.
«Ты выглядишь великолепно»;
«Прекрасная молодая мама»;
«Это действительно мило, мне очень нравится цвет белья»;
«Боже, ты выглядишь совершенно великолепно. Люблю тебя, горячая мама», — написали пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, Эшли Грэм родила мальчика в январе 2020 года. Как во время беременности, так и после родов она часто поднимает тему материнства. Так, ранее известная модель выложила обнаженное фото, на котором показала растяжки на животе.
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