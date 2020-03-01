Нет состава преступления: журналистов Sputnik Турция освободили

Трое журналистов Sputnik Турция освобождены после допроса. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что во Дворце правосудия в Анкаре они давали показания. Освобожденных сотрудников информагентства встречали аплодисментами.

«Состава преступления у трех сотрудников агентства „Спутник“ не обнаружено, было принято решение об их освобождении», — цитирует документ ТАСС.

Позднее поступило сообщение об освобождении главного редактора Sputnik Турция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный редактор Sputnik и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила, как удивление, так и возмущение по факту задержания сотрудников турецкой редакции. Свой протест выразили также представители семи СМИ.