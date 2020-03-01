Нет состава преступления: журналистов Sputnik Турция освободили
Сотрудников информационного агентства встречали из Дворца правосудия в Анкаре под аплодисменты.
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Трое журналистов Sputnik Турция освобождены после допроса. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что во Дворце правосудия в Анкаре они давали показания. Освобожденных сотрудников информагентства встречали аплодисментами.
«Состава преступления у трех сотрудников агентства „Спутник“ не обнаружено, было принято решение об их освобождении», — цитирует документ ТАСС.
Позднее поступило сообщение об освобождении главного редактора Sputnik Турция.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный редактор Sputnik и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила, как удивление, так и возмущение по факту задержания сотрудников турецкой редакции. Свой протест выразили также представители семи СМИ.
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