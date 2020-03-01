Главный редактор информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала 5-tv.ru задержание в Турции главного редактора и троих журналистов издания.

«Сказать, что мы в недоумении — это ничего не сказать. То, что вчера вечером было, выглядело, как выходка националистов, которые вломились в квартиру к трем нашим сотрудникам. Выкрикивали лозунги — „Предатели“, „Русские шпионы“», — сообщила Симоньян.

Она добавила, что руководства информационного агентства и ранее были подозрения, что к происходящему с отделением в Турции могут иметь отношение спецслужбы и полиция. Но в это совершенно не хотелось верить.

«Теперь все это выглядит, не просто выглядит, а является совершенно спланированной акцией турецкого государства против нашего агентства Sputnik. Сейчас в нашем офисе в Стамбуле сидит полиция. Задержано уже четверо наших сотрудников, включая главного редактора турецкого Sputnik», — подчеркнула Маргарита Симоньян.

В настоящее время, по ее словам, к ситуации вокруг журналистов подключены адвокаты и юристы, но пока совершенно не понятно, как будут развиваться события. Что власти Турции вменяют представителям Sputnik тоже пока не известно.

«Мы не знаем, что дальше. Мы знаем, что была уже одна такая страна. И один такой лидер, Порошенко называется, который руководителя нашего на Украине взял в заложники. Будем смотреть, чем закончится в Турции. Вышинского, как вы помните», — с сожалением заключила главный редактор информационного агентства Sputnik.