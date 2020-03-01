МИД РФ призвал ОБСЕ оценить действия Латвии, запретившей въезд для Андрея Захарова

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало введение запрета на въезд в Шенгенскую зону для корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова. В частности, его не пустили в Латвию по запросу Эстонии.

«В разъяснении оснований своих действий эстонская сторона прямо сослалась на неугодное ей содержание сюжетов, записанных А. В. Захаровым в Таллинне в 2019 г. Считаем подобный произвол со стороны страны-члена Евросоюза в отношении придерживающихся альтернативной точки зрения журналистов под надуманным предлогом защиты национальной безопасности недопустимым. Этот инцидент не должен остаться без внимания профильных правозащитных структур в Европе», — говорится в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали представителя ОБСЕ Арлема Дезира дать соответствующую оценку «лишению журналиста свободы передвижения по причине его профессиональной деятельности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову запрещено въезжать в зону шенгенского соглашения в течение пяти лет. Возмущение прибалтийского государства вызвали материалы, которые им были сделаны об Эстонии, в частности, касаемые отказа от празднования 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков.