«Непотопляемый мой мальчик»: сын Виторгана ушел в армию
Фотографиями с присяги поделилась мама Даниила в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @vverberg
Старший сын Максима Виторгана Даниил ушел служить в армию. Судя по фотографиям в Instagram экс-супруги актера Виктории Верберг, юноша уже принял присягу.
«Непотопляемый мой мальчик», — написала мама Даниила.
Поклонники Верберг пришли в восторг от фотографий возмужавшего наследника и засыпали поздравлениями звездное семейство.
«Даньке респект! А тебе сил и уверенности»;
«Мамина гордость! Вика, поздравляю!!!»;
«Спасибо, что вырастили патриота своей Родины! Все будет отлично!» — написали подписчики.
В браке с актрисой ТЮЗа у Виторгана родилась дочь Полина и сын Даниил. 23-летняя наследница звезды пошла по стопам родителей и стала актрисой. 19-летний сын Виторгана получил образование в Англии, а затем вернулся в Россию. Молодой человек увлекается фотографией и планирует поступление на операторский факультет ВГИКа, пишет «СтарХит».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк показала фото с мужчиной, похожим на Максима Виторгана.
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