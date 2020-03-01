«Непотопляемый мой мальчик»: сын Виторгана ушел в армию

Старший сын Максима Виторгана Даниил ушел служить в армию. Судя по фотографиям в Instagram экс-супруги актера Виктории Верберг, юноша уже принял присягу.

«Непотопляемый мой мальчик», — написала мама Даниила.

Поклонники Верберг пришли в восторг от фотографий возмужавшего наследника и засыпали поздравлениями звездное семейство.

«Даньке респект! А тебе сил и уверенности»;

«Мамина гордость! Вика, поздравляю!!!»;

«Спасибо, что вырастили патриота своей Родины! Все будет отлично!» — написали подписчики.

Instagram @vverberg

В браке с актрисой ТЮЗа у Виторгана родилась дочь Полина и сын Даниил. 23-летняя наследница звезды пошла по стопам родителей и стала актрисой. 19-летний сын Виторгана получил образование в Англии, а затем вернулся в Россию. Молодой человек увлекается фотографией и планирует поступление на операторский факультет ВГИКа, пишет «СтарХит».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк показала фото с мужчиной, похожим на Максима Виторгана.