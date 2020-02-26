Ирина Шейк показала фото с мужчиной, похожим на Максима Виторгана

Ирина Шейк опубликовала в Instagram фото с мужчиной, очень похожим на Максима Виторгана. На снимке модель прогуливается в компании темноволосого незнакомца — обладателя «фирменных» щетины, крупного носа и пухлых губ, как у российского актера. Подписчики манекенщицы предположили, что артист сильно похудел и заслужил внимание суперзвезды мировых подиумов.

«Он так похож на Виторгана!»

«Мне тоже так показалось!»

«Это Максим Виторган худой?» — написали фолловеры.

Instagram @mvitorgan, @irinashayk

Грезам поклонников о романе российских знаменитостей не суждено было сбыться. Ирина Шейк всего лишь показала снимок со своим хорошим приятелем директором модельного агентства Али Кавусси. Парочку давно подозревают в романтических отношениях, но супермодель продолжает утверждать — их связывают лишь дружба и работа.

Максим Виторган и вовсе счастлив в отношениях с актрисой Нино Нинидзе. Недавно влюбленные вместе отправились в небольшое романтическое путешествие. Актер и его избранница отпраздновали День святого Валентина на отдыхе в Омане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Виторган и Нино Нинидзе спровоцировали слухи о скорой свадьбе.