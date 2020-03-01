Экстремальные ситуации — это всегда неожиданно. Поэтому никто не знает наверняка, как поведет себя, оказавшись на грани жизни и смерти. Однако, как уверяет Mixnews.lv, знаки Зодиака могут рассказать нам то, о чем мы даже не догадываемся.

Так, например, редакция ресурса проанализировала данные астрологов и предположила, что будет, если все знаки Зодиака попадут в критическую ситуацию. Например, застрянут в лифте.

Фразы вроде «Что происходит?» и «Почему мы застряли?» первым прокричит Овен. При этом обязательно кинется выламывать двери, несмотря на то, что делать это категорически запрещено. Но у него есть оправдание: «Страшно ведь, что лифт упадет!».

Успокоить соседа поспешит отважный Лев. Он тут же окажется в центре внимания, пытаясь приободрить окружающих и заявляя: «Без паники! Я лично разберусь с этим!».

Скорпион, пребывая в истерическом состоянии, поспешит указать предыдущему оратору, кто здесь главный: «Кто ты такой?! Почему именно ты займешься этим! Это сделаю я!».

Любящие спокойствие и тишину Весы постараются урегулировать конфликт мирным путем, но выбрать единственно верный вариант решения проблемы не смогут. Они лишь констатируют: «Не нужно спорить. Наверное, нужно позвать на помощь. Хотя, может быть стоит попрыгать, чтобы сдвинуть лифт… Постойте, дайте подумать. Что же нам делать?».

Близнецы, в свою очередь, предпочтут не поддаваться панике, а использовать ситуацию во благо себе. Например, расскажут всем соседям, как их зовут, где родились и почему помидоры сажать лучше в августе, а не в июне.

Рак обязательно позвонит дорогой и любимой маме, чтобы окончательно не впасть в депрессию.

Недолго думая, Телец откроет свой рюкзак и с мыслями «А в чем вообще проблема?» достанет из него залежавшиеся конфеты и подкисшие бутерброды. И в самом деле, зачем так нервничать, если можно перекусить?

Рядом стоящая Дева в ужасе накричит на Тельца: «Это просто свинство какое-то! Хватит сорить! Где пылесос?!».

Обнявший свой чемодан Стрелец с прискорбием признает, что опоздал на самолет в самое красивое место планеты. Однако вдруг соберется с мыслями и придумает новый грандиозный план, как вернуть деньги за путевку и потратить их на что-нибудь не менее существенное.

Наблюдая за ожесточенной борьбой Льва и Скорпиона, Козерог голосом диктатора попытается заставить хоть кого-нибудь починить лифт или вызвать ремонтника.

Водолей же в отчаянии будет доламывать люк на крыше кабины в надежде спасти угнетенных товарищей.

Рыбы, зажавшись в углу, потихоньку начнут молиться.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для все знаков Зодиака со 2 по 8 марта.