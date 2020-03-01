«Голодный взгляд»: Юлия Паршута в нижнем белье пожаловалась, что не поела блинов
Солистка группы «Инь-Янь» креативно поздравила подписчиков с первым днем весны.
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Фото, видео: Instagram @parshoota
Певица Юлия Паршута выложила пост в Instagram, где с грустью заявила: весна наступила. Солистка «Инь-Янь» призналась, что еще не успела поесть блинов на Масленицу, как праздник уже закончился.
«Голодный взгляд, когда весна опять пришла… И масленица ушла, но никто так и не накормил блинами», — подписала смелое фото в нижнем белье Паршута.
Кто-то из подписчиков звезды предположил, что девушка сама не захотела полакомиться выпечкой, поскольку тщательно следит за роскошной фигурой. Другие же не предали значения блинам, поскольку на откровенном фото певицы было на что обратить внимание.
«Надеюсь, голод только с едой связан, а то как бы образ о другом говорит»,
«Ну, нельзя быть такой красоткой!»
«Завидую твоему мужу!»
«Эти голодные глаза! Так бы приехал и как накормил!» — писали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юлия Паршута поставила поклонников в тупик: они не понимали, действительно ли у певицы стройное тело или она перебарщивает с фотошопом.
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