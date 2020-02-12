Перебор с фотошопом или осиная талия? —Паршута в бикини поставила фанатов в тупик

Известная российская певица Юлия Паршута вызвала всплеск обсуждений пользователей, опубликовав новое фото в Instagram. На своей странице в соцсети звезда выложила снимок, на котором запечатлена в бикини винного оттенка. Артистка позирует боком, и при этом кажется, что у нее очень тонкая талия и непропорционально большие бедра.

Глядя на такой кадр, где фигура Паршуты кажется неестественно идеальной, фанаты решили, что светская львица обрабатывает снимки в фотошопе, чтобы ее тело выглядело безупречным, однако вместе с тем забывает, что оно становится абсолютно негармоничным. В комментариях они пристыдили исполнительницу за такой «обман» своих верных поклонников.

«Перебор с фотошопом!»

«А где внутренние органы?»

«Ого, зачем такой фотошоп попы?»

«Спина очень бросается в глаза, не равномерно!»

«Что-то намудрили в фотошопе», — возмутились юзеры.

Instagram @parshoota

Впрочем, у Паршуты тут же нашлись защитники. Например, актриса Анжелика Каширина заявила, что певица действительно может похвастаться идеальной талией, которой можно только позавидовать.

«Здесь нет ни капли фотошопа! Ни капельки! Да, кому-то тяжело это принять, но это факт! У Юли идеальная фигура! Мне тоже нелегко, знаете ли, когда она рядом такая вся красивая!» — написала она.

Другие пользователи, проанализировав контент Юлии, также признали, что ее тело на всех фото выглядит примерно одинаково: на каждом снимке заметна осиная талия и «аппетитные» бедра.

Instagram @parshoota

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Паршута сразила фанатов манящими формами.