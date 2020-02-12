Перебор с фотошопом или осиная талия? —Паршута в бикини поставила фанатов в тупик
Певица опубликовала в Instagram снимок, который вызвал оживленные споры.юзеров. Поклонники не могли определить: звезда действительно может похвастаться идеальным телом или это результат редактора.
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Фото, видео: Instagram @parshoota
Известная российская певица Юлия Паршута вызвала всплеск обсуждений пользователей, опубликовав новое фото в Instagram. На своей странице в соцсети звезда выложила снимок, на котором запечатлена в бикини винного оттенка. Артистка позирует боком, и при этом кажется, что у нее очень тонкая талия и непропорционально большие бедра.
Глядя на такой кадр, где фигура Паршуты кажется неестественно идеальной, фанаты решили, что светская львица обрабатывает снимки в фотошопе, чтобы ее тело выглядело безупречным, однако вместе с тем забывает, что оно становится абсолютно негармоничным. В комментариях они пристыдили исполнительницу за такой «обман» своих верных поклонников.
«Перебор с фотошопом!»
«А где внутренние органы?»
«Ого, зачем такой фотошоп попы?»
«Спина очень бросается в глаза, не равномерно!»
«Что-то намудрили в фотошопе», — возмутились юзеры.
Впрочем, у Паршуты тут же нашлись защитники. Например, актриса Анжелика Каширина заявила, что певица действительно может похвастаться идеальной талией, которой можно только позавидовать.
«Здесь нет ни капли фотошопа! Ни капельки! Да, кому-то тяжело это принять, но это факт! У Юли идеальная фигура! Мне тоже нелегко, знаете ли, когда она рядом такая вся красивая!» — написала она.
Другие пользователи, проанализировав контент Юлии, также признали, что ее тело на всех фото выглядит примерно одинаково: на каждом снимке заметна осиная талия и «аппетитные» бедра.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Паршута сразила фанатов манящими формами.
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