«Копия Алисы»: Алена Шишкова коротко подстриглась вслед за дочкой
Поклонники оценили новый образ бывшей возлюбленной Тимати.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92, @simona280
Фанаты Алены Шишковой обсуждают ее новый образ. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати осветлила волосы и остригла их до подбородка. Результат она продемонстрировала в Instagram.
«Решили с Лисенком (дочерью Алисой — Прим. ред.) сделать одинаковые прически. Короткие волосы — это тоже стиль», — написала модель.
Поклонники давно привыкли к длинным локонам Алены. Сама она эффектно использовала эту часть своей внешности для фотосессий. Длина открывала ей больший простор для работы. Шишкова пробовала разные укладки, собирала волосы в хвост, выпрямляла и завивала, меняя имидж.
Однако и нынешнее решение не огорчило ее подписчиков. Тем более, что такой выбор длины и прически приблизил ее к образу родной матери Надежды Шишковой и дочери Алисы, на что обратила внимание сама звезда. Заметили это и пользователи в комментариях под постом.
«То ли Алиса сейчас больше на вас похожа, то ли вы стали с ней схожи»;
«Красиво так очень!»
«С этой прической очень с мамой стали похожи»;
«Копия Алисы»;
«Одно лицо с дочерью», — ответили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Тимати выразительно прочитала стихотворение о маме.
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