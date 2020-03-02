«Копия Алисы»: Алена Шишкова коротко подстриглась вслед за дочкой

Фанаты Алены Шишковой обсуждают ее новый образ. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати осветлила волосы и остригла их до подбородка. Результат она продемонстрировала в Instagram.

«Решили с Лисенком (дочерью Алисой — Прим. ред.) сделать одинаковые прически. Короткие волосы — это тоже стиль», — написала модель.

Instagram @missalena.92

Поклонники давно привыкли к длинным локонам Алены. Сама она эффектно использовала эту часть своей внешности для фотосессий. Длина открывала ей больший простор для работы. Шишкова пробовала разные укладки, собирала волосы в хвост, выпрямляла и завивала, меняя имидж.

Однако и нынешнее решение не огорчило ее подписчиков. Тем более, что такой выбор длины и прически приблизил ее к образу родной матери Надежды Шишковой и дочери Алисы, на что обратила внимание сама звезда. Заметили это и пользователи в комментариях под постом.

«То ли Алиса сейчас больше на вас похожа, то ли вы стали с ней схожи»;

«Красиво так очень!»

«С этой прической очень с мамой стали похожи»;

«Копия Алисы»;

«Одно лицо с дочерью», — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Тимати выразительно прочитала стихотворение о маме.