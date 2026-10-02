«Опорочить в глазах опеки»: зачем на бывшую Даниила Воробьева завели три дела

Адвокат Гаврилова: дела против бывшей Воробьева могут повлиять на спор за дочь

Уголовные дела против Марины Смирновой, бывшей возлюбленной актера Даниила Воробьева, могли быть инициированы для того, чтобы получить преимущество в споре за место проживания их общей дочери Эльзы-Лилу. Об этом адвокат Смирновой Маргарита Гаврилова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Это сделано специально, чтобы дискредитировать ее и опорочить в глазах органов опеки, чтобы был шанс присудить ребенка ему», — заявила адвокат.

По словам Гавриловой, Смирнова увидела сообщения интимного характера в телефоне Воробьева, сделала скриншот и отправила его актеру. После этого, как утверждает адвокат, против женщины инициировали уголовное преследование по трем статьям, связанным с нарушением неприкосновенности частной жизни, тайной переписки и неправомерным доступом к компьютерной информации.

Сейчас дело передано в суд, а первое заседание назначено на 6 октября. При этом, как утверждает Гаврилова, актер подал встречный иск в рамках спора о ребенке. Воробьев просит определить место проживания дочери с ним и взыскать алименты со Смирновой.

«Никогда этого, Даниил Владимирович, не будет. Не будет никогда в жизни у вас единоличной опеки над ребенком. Вы дома бываете, чтобы просить ребенка? Вы на съемках 24 на 7, девочке шесть лет, с кем она будет жить?» — задалась вопросом адвокат.

Изначально Смирнова сама обращалась в суд с требованием взыскать с Воробьева алименты и определить место проживания дочери с ней. По словам Гавриловой, суд вынес решение в ее пользу, однако затем оно было отменено после обращения актера. Новое заседание назначено на 20 октября.

Адвокат также рассказала о предложении мирового соглашения, которое поступило от стороны Воробьева. Среди условий было публичное заявление Смирновой об отсутствии претензий к актеру и ее переезд в Москву вместе с ребенком. Воробьев, как утверждает Гаврилова, был готов оплачивать 100 тысяч рублей за аренду жилья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в социальных сетях Марина Смирнова заявила, что не согласна с условиями мирного соглашения. По ее словам, они не учитывают интересы ее и ребенка.

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