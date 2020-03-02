«Русская Кардашьян» в кожаных штанах взбудоражила фанатов упругими формами

Модель Анастасия Квитко, которую юзеры прозвали «русской Кардашьян» за аппетитные формы, вновь лишила сна своих поклонников. На этот раз сексуальная блогерша разместила снимок, на котором предстала в сексапильном наряде — обтягивающих коричневых кожаных штанах и легком топике на бретельках, в который едва уместилась ее шикарная грудь.

Видимо для того, чтобы подписчики смогли во всех подробностях рассмотреть детали ее фигуры, а в частности — узкую талию и объемные упругие бедра, модель сфотографировалась боком и спиной.

На публикацию сразу же отреагировали восхищенные фолловеры, география которых также обширна и разнообразна, как и комплименты для Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Просто нет слов, челюсти падают, просто мед», — поделился эмоциями один из них.

«Горячо!» — выразил мнение большинства другой.

На данный момент число подписчиков «русской Кардашьян» насчитывает 10,7 миллионов человек, и армия ее поклонников растет с каждым днем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» прогулялась по городу в экстремально обтягивающем платье.