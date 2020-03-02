«Русская Кардашьян» в кожаных штанах взбудоражила фанатов упругими формами
Анастасия Квитко не устает удивлять фолловеров своими объемными формами, демонстрируя их в обтягивающих сексуальных нарядах.
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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko
Модель Анастасия Квитко, которую юзеры прозвали «русской Кардашьян» за аппетитные формы, вновь лишила сна своих поклонников. На этот раз сексуальная блогерша разместила снимок, на котором предстала в сексапильном наряде — обтягивающих коричневых кожаных штанах и легком топике на бретельках, в который едва уместилась ее шикарная грудь.
Видимо для того, чтобы подписчики смогли во всех подробностях рассмотреть детали ее фигуры, а в частности — узкую талию и объемные упругие бедра, модель сфотографировалась боком и спиной.
На публикацию сразу же отреагировали восхищенные фолловеры, география которых также обширна и разнообразна, как и комплименты для Квитко.
«Просто нет слов, челюсти падают, просто мед», — поделился эмоциями один из них.
«Горячо!» — выразил мнение большинства другой.
На данный момент число подписчиков «русской Кардашьян» насчитывает 10,7 миллионов человек, и армия ее поклонников растет с каждым днем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» прогулялась по городу в экстремально обтягивающем платье.
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