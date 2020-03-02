Один человек погиб и десять пострадали в ДТП с участием автобуса под Владимиром
Авария произошла на трассе М-7.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Один человек стал жертвой ДТП на трассе М-7 во Владимирской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное МВД, в результате аварии пострадали десять человек.
Сообщается, что пассажирский микроавтобус с номерами Чувашской Республики столкнулся с фурой с номерами Республики Мордовия.
Авария произошла около трех ночи по московскому времени.
В автобусе на момент ДТП находились 16 человек.
На месте аварии работают экстренные службы региона. Обстоятельства выясняются.
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