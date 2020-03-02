«Британская Кардашьян» греется на солнышке в топе, едва прикрывшем ее грудь

Модель Деми Роуз, прославившаяся на просторах сетей как «британская Кардашьян», вновь покорила мужские сердца своей откровенной фотографией. Блогер вышла на прогулку в крайне сексуальном наряде: коротеньких соблазнительных шортах и эротичном белом топе, вырез на котором был настолько глубоким, что частично обнажил пышную грудь девушки. В таком будоражащем одеянии Роуз выложила снимок на своей странице в Instagram.

«Поцелуи солнца», — подписала модель публикацию.

Реакцию подписчиков на такой провокационный кадр не пришлось ждать долго. Уже в первые секунды они осыпали «британскую Кардашьян» комплиментами и признались, что не могли устоять перед ее красотой. Впрочем, больше всего фолловеров покорила «аппетитная» фигура звезды соцсетей.

Instagram @demirose

«Барби-герл!»

«Бомба просто!»

«Ты — ангел, который запал мне в сердце!»

«Невероятная!»

«Горячая!» — восхищались пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «британская Кардашьян» вскружила голову фанатам снимком в боди из ванной.