Житель Татарстана до смерти забил мать-алкоголичку. Как сообщает региональный СК, семейная драма разыгралась в квартире одного из домов в 7-м комплексе в Набережных Челнах.

По версии следствия, 32-летний охранник пришел домой в плохом самочувствии. В этот момент его нетрезвая мать стала выпрашивать деньги на выпивку. Мужчина избил близкого человека и отправился на прием к врачу. Вернувшись в квартиру, местный житель лег спать, а на утро обнаружил мать мертвой.

Под давлением доказательств злоумышленник признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина под домашним арестом.