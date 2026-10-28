Язык выше клятвы Гиппократа? На Украине врачам разрешили не лечить русскоязычных

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Новый скандал разгорелся в сфере здравоохранения.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Volodymyr Tarasov; 5-tv.ru

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Омбудсмен Украины поддержала право врачей не обслуживать русскоязычных пациентов

Ограничения русского языка на Украине, похоже, не просто дошли до абсурда, а стали смертельно опасны. Ответственная за мову в стране заявила о праве врачей не лечить русскоязычных пациентов...

«Ко мне часто обращаются медики, которые говорят, что они не готовы оказывать услуги русскоязычным пациентам. Я отвечаю, что это вопрос морали. Очень хотелось бы напомнить, что, согласно третьей части 30-й статьи закона о государственном языке, поставщик услуги может оказывать услугу на другом языке только по собственному желанию», — сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Правда, почему язык оказался важнее здоровья человека, чиновница так и не объяснила. В российском МИДе уже отреагировали на эту новость. Мария Захарова в интервью «Известиям» назвала киевский подход нацизмом.

А в Одесской области под удар неожиданно попал Александр Сергеевич Пушкин. Снести памятник поэту, видимо, не поднялась рука, но его спрятали под металлическим куполом. Ранее исключив из реестра культурного наследия. Местные жители тогда сами стали следить за монументом. Один из них, например, своими силами и на свои кровные его отреставрировал.

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