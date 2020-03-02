Юная жительница Петербурга отравилась корвалолом

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 1 марта в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Фото: ТАСС / Тушин Антон

Юная жительница Петербурга попала в больницу в результате отравления корвалолом. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 1 марта в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Девятнадцатилетнюю девушку в тяжелом состоянии госпитализировали из отеля в Спасском переулке. Выяснилась, что пациентка умудрилась выпить пол-литра седативного успокоительного препарата. Петербурженка находится в отделении токсикологической реанимации.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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