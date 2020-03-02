Юная жительница Петербурга отравилась корвалолом
| Василий Заика Криминал 78
Инцидент произошел вечером 1 марта в Адмиралтейском районе Северной столицы.
Фото: ТАСС / Тушин Антон
Юная жительница Петербурга попала в больницу в результате отравления корвалолом. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 1 марта в Адмиралтейском районе Северной столицы.
Девятнадцатилетнюю девушку в тяжелом состоянии госпитализировали из отеля в Спасском переулке. Выяснилась, что пациентка умудрилась выпить пол-литра седативного успокоительного препарата. Петербурженка находится в отделении токсикологической реанимации.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Нашли ошибку?