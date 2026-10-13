«Тела могут быть там»: в тайге обнаружили возможную зацепку в деле Усольцевых

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 536 0

Друг семьи Усольцевых намерен проверить место, где могут лежать трупы.

Новые подробности о семье Усольцевых: где их останки

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева/mu30042016

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Исследователь Дегтерев: тела Усольцевых могут быть на Кутурчинском Белогорье

Останки семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в красноярской тайге, могут находиться в районе Кутурчинского Белогорья. Исследователь и друг семьи Валентин Дегтерев в беседе с aif.ru заявил о намерении организовать новые поиски.

«Если сейчас туда не выехать и не проверить, то скоро все засыплет снегом, а в следующем году уже бесполезно эту тему поднимать будет, тайга все перемелет, это тайга», — сказал он.

По словам Дегтерева, он собирается проверить участок, на фотографии которого ранее заметили предполагаемые следы крови и силуэт, напоминающий человеческое тело. Однако эти наблюдения пока не подтверждаются, что на снимке действительно запечатлены следы пропавшей семьи.

Усольцевы исчезли осенью 2025 года во время похода в районе Минской Петли. Сергей и Ирина отправились к горе Буратника вместе с пятилетней дочерью. Несмотря на масштабные поиски, установить местонахождение семьи не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собака семьи Усольцевых могла привлечь лаем дикого зверя, который атаковал их.

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