«Икона стиля»: Перминова вышла в свет в модном наряде

Российская фотомодель Лена Перминова поделилась красочными снимками со светского мероприятия в рамках Недели моды в Париже на своей странице в Instagram, автор фото — Кристина Снегирева.

На публике светская львица появилась в голубых джинсах на высокой талии, стильной блузке с рукавами-фонариками и туфлях на шпильке.

«Прошлым вечером на шоу», — написала звезда.

Instagram @lenaperminova

Изящными позами Лена привела фанатов в восторг. Стильный наряд манекенщицы оценили пользователи сети, которые написали ей комплименты под постом.

«Роскошная»;

«Просто нереальная красота»;

«Какая Вы красивая»;

«Икона стиля», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Перминова очаровала поклонников фотографией в кровати.