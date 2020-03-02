«Икона стиля»: Перминова вышла в свет в модном наряде
Знаменитость посетила мероприятие в рамках Недели моды в Париже.
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Фото, видео: Instagram @lenaperminova, @krissnegireva
Российская фотомодель Лена Перминова поделилась красочными снимками со светского мероприятия в рамках Недели моды в Париже на своей странице в Instagram, автор фото — Кристина Снегирева.
На публике светская львица появилась в голубых джинсах на высокой талии, стильной блузке с рукавами-фонариками и туфлях на шпильке.
«Прошлым вечером на шоу», — написала звезда.
Изящными позами Лена привела фанатов в восторг. Стильный наряд манекенщицы оценили пользователи сети, которые написали ей комплименты под постом.
«Роскошная»;
«Просто нереальная красота»;
«Какая Вы красивая»;
«Икона стиля», — написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Перминова очаровала поклонников фотографией в кровати.
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