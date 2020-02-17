«Спящая красавица»: Перминова очаровала поклонников фотографией в кровати
Российская модель наслаждается отдыхом в Италии.
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Фото, видео: Instagram @lenaperminova
Светская львица Лена Перминова порадовала подписчиков пикантным снимком на своей странице в Instagram.
Перминова вместе с возлюбленным — бизнесменом Александром Лебедевым — улетела в отпуск в Рим. На новом фото знаменитость позирует на кровати в гостиничном номере.
«Этим утром в Риме», — написала манекенщица.
Внимательные подписчики заметили, что постель не смята и посчитали, что Перминова находилась в номере одна. Чтобы точно удостовериться, подписчица напрямую спросила у Лены об этом.
«Спали одна Лена?»;
«Хотели присоединиться? Или с какой целью интересуетесь?» — иронично ответила модель.
Большинство поклонников звезды пришли в восторг от атмосферного снимка. Подписчики Лены чуть ли не признавались ей в любви — без пяти минут замужней женщине: в январе 2020 года она намекнула, что избранник сделал ей предложение руки и сердца.
«Лена, какая Вы красивая, во всех проявлениях. Глаз от Вас оторвать невозможно!»;
«Какое фантастическое фото»;
«Елена Прекрасная»;
«Вы самая красивая»;
«Спящая красавица», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Перминова с Брежневой снялись в фотосессии.
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