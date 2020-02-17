«Спящая красавица»: Перминова очаровала поклонников фотографией в кровати

Светская львица Лена Перминова порадовала подписчиков пикантным снимком на своей странице в Instagram.

Перминова вместе с возлюбленным — бизнесменом Александром Лебедевым — улетела в отпуск в Рим. На новом фото знаменитость позирует на кровати в гостиничном номере.

«Этим утром в Риме», — написала манекенщица.

Instagram @lenaperminova

Внимательные подписчики заметили, что постель не смята и посчитали, что Перминова находилась в номере одна. Чтобы точно удостовериться, подписчица напрямую спросила у Лены об этом.

«Спали одна Лена?»;

«Хотели присоединиться? Или с какой целью интересуетесь?» — иронично ответила модель.

Большинство поклонников звезды пришли в восторг от атмосферного снимка. Подписчики Лены чуть ли не признавались ей в любви — без пяти минут замужней женщине: в январе 2020 года она намекнула, что избранник сделал ей предложение руки и сердца.

«Лена, какая Вы красивая, во всех проявлениях. Глаз от Вас оторвать невозможно!»;

«Какое фантастическое фото»;

«Елена Прекрасная»;

«Вы самая красивая»;

«Спящая красавица», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Перминова с Брежневой снялись в фотосессии.