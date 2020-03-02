На Сахалине в каюте рыболовецкого траулера скончался матрос

Матрос скончался при невыясненных обстоятельствах в каюте рыболовецкого траулера в Сахалинской области. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел днем 1 марта в акватории Татарского пролива во время промысла краба.

В настоящее время следователи выясняют причины смерти члена команды судна. Проводится проверка.