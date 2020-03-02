На Сахалине в каюте рыболовецкого траулера скончался матрос
| Василий Заика Криминал 26
Инцидент произошел днем 1 марта в акватории Татарского пролива.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Digfoto
Матрос скончался при невыясненных обстоятельствах в каюте рыболовецкого траулера в Сахалинской области. Как сообщает региональный СК, инцидент произошел днем 1 марта в акватории Татарского пролива во время промысла краба.
В настоящее время следователи выясняют причины смерти члена команды судна. Проводится проверка.
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